Анчелотти заблокировал трансфер Йовича

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Анчелотти заблокировал трансфер Йовича

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не хочет терять нападающего Луку Йовича.

Как сообщает Radio Bruno, итальянский наставник попытается его убедить не покидать команду.

Йович перебрался в "королевский" клуб из "Айнтрахта" летом 2019 года за 63 млн евро.

По данным источника, у форварда было около десяти предложений от других клубов.

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