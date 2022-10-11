Анчелотти высказался о скромных победах "Реала" и "Барселоны"
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу минимальных побед "Реала" и "Барселоны" в последних матчах.
"Иногда может случиться так, что вы одержите победу, не выложившись на 100%. Очень важны мотивация и ментальный аспект. Если вам приходится пострадать на поле, но вы побеждаете – это демонстрация характера, соревновательного духа.
В данный момент матчи стали более равными. Почти все команды хорошо организованы в защите, и забивать стало трудно. В современном футболе трудно открыть счет", – сказал главный тренер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14