Анчелотти высказался о скромных победах "Реала" и "Барселоны"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Наставник "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу минимальных побед "Реала" и "Барселоны" в последних матчах.

"Иногда может случиться так, что вы одержите победу, не выложившись на 100%. Очень важны мотивация и ментальный аспект. Если вам приходится пострадать на поле, но вы побеждаете – это демонстрация характера, соревновательного духа.

В данный момент матчи стали более равными. Почти все команды хорошо организованы в защите, и забивать стало трудно. В современном футболе трудно открыть счет", – сказал главный тренер.

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