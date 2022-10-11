Анчелотти высказался о "Шахтере" и ситуации в Украине

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о ситуации в Украине перед матчем Лиги чемпионов с "Шахтером".

По словам наставника, донецкий клуб работает в очень сложных условиях.

"Мы солидарны с ними и очень уважаем их. Желание играть в столь сложной ситуации много значит для них. Они хотят произвести хорошее впечатление как команда ради украинского народа", – сказал итальянец.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Реал" пройдет сегодня в Варшаве.

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