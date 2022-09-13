Анчелотти высказался о провокациях со стороны Винисиуса
Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о поведении бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, который нередко провоцирует игроков соперника во время матча.
"Я считаю, что Винисиус является отличным футболистом, который реализовывает свой талант на поле. Больше мне нечего сказать, не стоит развивать данную тему. Я не дурак и не глухой, так что я слышу, что о нем говорят. Но это не является проблемой ни для "Реала", ни для Винисиуса. Нормально, что соперники пытаются остановить. Для него сейчас важно сосредоточиться на футболе", - приводит слова Анчелотти Marca.
В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус провел за "Реал" семь матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Тухель может возглавить "Реал". | https://dailysports.net
главное
-
Разгром от "Ливерпуля", феерическая ничья "Баварии" и "Барселоны": результаты Юношеской лиги УЕФА 13 сентября
-
Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"
-
Роналду отказался от контракта с зарплатой в 240 миллионов евро в год
-
Феерии "Реал", "Барселоны" и "Атлетико": результаты 5-го тура Ла Лиги
-
Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса": результаты 6-го тура Серии А
Лента новостей
-
"Интер" одержал уверенную победу в матче Лиги чемпионов в Чехии
-
"Челси" нацелился на таланта "Брайтона"
-
"Лестер" может купить форварда сборной Бельгии
-
ПСЖ может продлить Рамоса: названо важное условие
-
Анчелотти высказался о провокациях со стороны Винисиуса
-
Эквадору вновь грозит отстранение от ЧМ-2022
-
Менди вынесли приговор по одному из обвинений в изнасиловании
-
Аллегри сравнил Влаховича с Мбаппе и Холандом
-
"Арсенал" хочет купить хавбека сборной Бельгии
-
Мбаппе и Неймар до сих пор не помирились
-
Разгром от "Ливерпуля", феерическая ничья "Баварии" и "Барселоны": результаты Юношеской лиги УЕФА 13 сентября
-
37-летний голкипер Якупович нашел новый клуб в Англии
-
Полузащитник "МЮ" хочет покинуть команду из-за тренера
-
Беллингем уйдет из "Боруссии": названы два претендента на футболиста
-
"Челси" теряет ключевого футболиста перед матчем Лиги чемпионов
-
"Барселона" и "Атлетико" наконец договорились о трансфере Гризманна
-
Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"
-
Новый наставник "Челси" может переманить в клуб таланта "Брайтона"
-
В Бундеслиге произошла очередная тренерская отставка
-
Эквадор все еще могут отстранить от ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14