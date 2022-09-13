Анчелотти высказался о провокациях со стороны Винисиуса

Фото: твиттер Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о поведении бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, который нередко провоцирует игроков соперника во время матча.

"Я считаю, что Винисиус является отличным футболистом, который реализовывает свой талант на поле. Больше мне нечего сказать, не стоит развивать данную тему. Я не дурак и не глухой, так что я слышу, что о нем говорят. Но это не является проблемой ни для "Реала", ни для Винисиуса. Нормально, что соперники пытаются остановить. Для него сейчас важно сосредоточиться на футболе", - приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус провел за "Реал" семь матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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