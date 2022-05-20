Анчелотти высказался о проблемах итальянского футбола

Теги реал мадридкарло анчелоттисерия аиталия

Анчелотти высказался о проблемах итальянского футбола

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу проблем итальянского футбола и Серии А.

"Я считаю, что итальянский футбол должен стремиться к улучшению зрелищности. Сейчас он не привлекателен по нескольким причинам. Не хватает эталонных фигур, таких как Тотти, Дель Пьеро, Пирло, Гаттузо.

В 2019 году был молодежный финал между Италией и Португалией, среди португальских игроков был Леау и другие футболисты, теперь они играют в высших португальских или английских лигах

Если вы посмотрите на этот состав, то увидите, что итальянские игроки гораздо менее активны", - сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: РПЛ официально выступила с заявлением по поводу спонсорского контракта с "Лигой ставок". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов