Анчелотти высказался о проблемах итальянского футбола

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу проблем итальянского футбола и Серии А.

"Я считаю, что итальянский футбол должен стремиться к улучшению зрелищности. Сейчас он не привлекателен по нескольким причинам. Не хватает эталонных фигур, таких как Тотти, Дель Пьеро, Пирло, Гаттузо.

В 2019 году был молодежный финал между Италией и Португалией, среди португальских игроков был Леау и другие футболисты, теперь они играют в высших португальских или английских лигах

Если вы посмотрите на этот состав, то увидите, что итальянские игроки гораздо менее активны", - сказал итальянский специалист.

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