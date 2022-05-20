Анчелотти высказался о проблемах итальянского футбола
Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался по поводу проблем итальянского футбола и Серии А.
"Я считаю, что итальянский футбол должен стремиться к улучшению зрелищности. Сейчас он не привлекателен по нескольким причинам. Не хватает эталонных фигур, таких как Тотти, Дель Пьеро, Пирло, Гаттузо.
В 2019 году был молодежный финал между Италией и Португалией, среди португальских игроков был Леау и другие футболисты, теперь они играют в высших португальских или английских лигах
Если вы посмотрите на этот состав, то увидите, что итальянские игроки гораздо менее активны", - сказал итальянский специалист.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14