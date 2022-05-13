Анчелотти высказался о победе над "Леванте"

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал разгромную победу над "Леванте" (6:0) в матче 36-го тура Ла Лиги.

"Хочу поддержать "Леванте" и их тренера. Это отличный клуб, уверен, они скоро вернутся в Ла Лигу.

Бензема и Винисиус со временем начали понимать друг друга. Они очень хорошо сработались и отлично сыграли.

Мы подходим к финалу Лиги чемпионов в хорошей форме, потому что наша самооценка сильно выросла. До финала осталось мало времени, надо поддерживать интенсивность. Команда очень хорошо поработала на поле", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" сыграет против "Ливерпуля", состоится 28 мая.

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