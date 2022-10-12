Анчелотти высказался о неудаче "Реала" в матче с "Шахтером"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Наставник "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги матча Лиги чемпионов с "Шахтером" (1:1).

Напомним, что "сливочные" смогли вырвать ничью на последних минутах матча.

"Мы играли не лучшим образом, но наша команда никогда не сдается. Мы вышли в плей-офф после не самой лучшей игры, и это здорово.

Соперник начал выпускать игроков, которые делали разрезающие передачи между линиями. Мы были вынуждены смещаться на фланги, это не работало, а гол "Шахтера" нам дополнительно все усложнил.

Наш план подразумевал выход свежих игроков после 60-й минуты. Я и раньше так делал, когда нужно было сравнивать счет", – сказал главный тренер.

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