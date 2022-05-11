Анчелотти высказался о "Ливерпуле" и нынешнем сезоне

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти перед матчем 36-го тура Ла Лиги против "Леванте" высказался о "Ливерпуле" и поделился мнением о нынешнем сезоне.

Напомним, что 28 мая в финале Лиги чемпионов королевский клуб сыграет против "красных".

"Это был легкий сезон? Да, из-за моих игроков. У меня не было с ними проблем. Вот, если вы скажете: "Сегодня я посадил вас на скамейку запасных, чтобы вы отдохнули" игроку, который выиграл 4 Лиги Чемпионов , он ответит: “Нет проблем, мистер!". Не то, что в других клубах.

Никто не думал, что "Реал Мадрид" может выйти в финал Лиги Чемпионов. Вот почему этот финал вызвал такой энтузиазм у болельщиков.

Смотрел ли я "Астон Вилла" - "Ливерпуль"? Да, как аналитик (смеется). Я много раз играл против "Ливерпуля" за последние 4 года в "Наполи" и "Эвертоне", я хорошо знаю "Ливерпуль", а "Ливерпуль" наверняка знает меня", - сказал итальянский специалист.

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