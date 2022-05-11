Анчелотти высказался о "Ливерпуле" и нынешнем сезоне
Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти перед матчем 36-го тура Ла Лиги против "Леванте" высказался о "Ливерпуле" и поделился мнением о нынешнем сезоне.
Напомним, что 28 мая в финале Лиги чемпионов королевский клуб сыграет против "красных".
"Это был легкий сезон? Да, из-за моих игроков. У меня не было с ними проблем. Вот, если вы скажете: "Сегодня я посадил вас на скамейку запасных, чтобы вы отдохнули" игроку, который выиграл 4 Лиги Чемпионов , он ответит: “Нет проблем, мистер!". Не то, что в других клубах.
Никто не думал, что "Реал Мадрид" может выйти в финал Лиги Чемпионов. Вот почему этот финал вызвал такой энтузиазм у болельщиков.
Смотрел ли я "Астон Вилла" - "Ливерпуль"? Да, как аналитик (смеется). Я много раз играл против "Ливерпуля" за последние 4 года в "Наполи" и "Эвертоне", я хорошо знаю "Ливерпуль", а "Ливерпуль" наверняка знает меня", - сказал итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14