Анчелотти высказался о давлении перед финалом ЛЧ

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о давлении перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля" и сравнил это с тем, что он испытывал перед финалом 2014 года, когда "Реал" должен был сыграть с "Атлетико".

"Я продолжаю получать удовольствие от происходящего, как ради клуба, так и ради игроков. Сейчас я счастлив, очень спокоен.

Знаю, что завтра вечером будет немного беспокойно, но я смотрю на лица игроков и получаю прилив уверенности.

Наверное, сейчас я меньше волнуюсь, чем в 2014-м. Потому что тот финал в Лиссабоне стал ключом ко всем успехам "Реала" последних лет", – сказал итальянский специалист.

Напомним, что игра "Реала" с "Ливерпулем" состоится уже сегодня и пройдет в Париже. Начало встречи запланировано на 22:00.

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