Анчелотти вспомнил свои прошлые финалы Лиги чемпионов перед игрой с "Ливерпулем"

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Анчелотти вспомнил свои прошлые финалы Лиги чемпионов перед игрой с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился воспоминаниями о своих прошлых финалах Лиги чемпионов в тренерской карьере.

Напомним, что сегодняшний финал будет для итальянского специалиста уже пятым, а в четырех финалах до этого он проиграл лишь раз - "Ливерпулю" в 2005 году в качестве тренера "Милана".

"У меня сохранились хорошие воспоминая о всех моих финалах.

Мы проиграли тот, в котором играли лучше всего – "Ливерпулю" в 2005-м. Но я не буду говорить своим футболистам, что для победы надо сыграть плохо (смеется).

У нас было время качественно подготовиться, думаю, мы подходим к игре в хорошем состоянии.

Уверен, мы отдадим все силы, но я не уверен, хватит ли этого для победы, однако шансов это нам добавит", – сказал Анчелотти.

Сегодняшний матч "Реал" сыграет против "Ливерпуля" в Париже. Начало встречи запланировано на 22:00.

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