Анчелотти установил уникальный рекорд

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти стал первым в истории специалистом, который стал чемпионом в топ-5 европейских чемпионатах.

Благодаря победе над "Эспаньолом" (4:0) королевский клуб гарантировал себе чемпионский титул в Испании.

Ранее 62-летний Анчелотти выигрывал чемпионат Италии с "Миланом", чемпионат Англии с "Челси", чемпионат Германии с "Баварией", а также чемпион Франции с ПСЖ.

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