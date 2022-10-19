Анчелотти рассказал, ждет ли трансфера Мбаппе в "Реал"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Наставник "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о потенциальном переходе Килиана Мбаппе из "ПСЖ".

"Мбаппе? Я не знаю, как будет с отдельными игроками, но будущее этой команды уже определено. У нас есть молодые футболисты, как Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде, Милитао, которые пишут будущее клуба. Игроки могут уходить или приходить, и наш состав на следующий сезон не останется точно таким же, как сейчас.

Но футболисты, о которых я сказал, уже показали, как выглядит будущее "Реала", – сказал он.

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