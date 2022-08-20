Анчелотти рассказал, уговаривал ли Каземиро остаться в "Реале"
Фото: твиттер Каземиро/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти признался, что не уговаривал полузащитника Каземиро не переходить в "Манчестер Юнайтед".
По словам тренера, футболист хочет попробовать новый вызов, новую возможность.
"Клуб это понимает. Учитывая всё, что Каземиро сделал для этого клуба, мы должны уважать его решение. Если он принял решение уйти, у нас есть ресурсы, чтобы заменить его. Я не пытался убедить его, а просто слушал, потому что я и беседовал с Каземиро всегда – на протяжении всего своего пребывания здесь", - сказал наставник.
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