Анчелотти рассказал подробности о травме Куртуа

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Анчелотти рассказал подробности о травме Куртуа

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о травме бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

"Куртуа вскоре пройдет медицинское обследование. После этого мы узнаем подробную информацию о его состоянии. У него нет серьезной травмы, но мы пока не знаем, сможет ли он сыграть в среду против "Шахтера", - приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" девять матчей и пропустил шесть голов.

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