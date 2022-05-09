Анчелотти рассказал о планах на состав перед финалом ЛЧ

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился своими планами на состав в ближайших матчах перед финалом Лиги чемпионов.

"В ближайших двух матчах будет ротация, чтобы избежать физических проблем и возможных травм из-за них.

Но с "Бетисом" сыграет тот же состав, который выйдет в финале Лиги Чемпионов", - сказал итальянский специалист.

Игра против "Бетиса" состоится на "Сантьяго Бернабеу" в рамках 38-го тура Ла Лиги 22 мая. Финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая и пройдет в Париже. Соперником "Реала" по финалу будет "Ливерпуль".

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