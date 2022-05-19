Анчелотти прокомментировал уход Бэйла из "Реала"
Фото: твиттер Бэйла\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением по поводу ухода из клуба нападающего Гарета Бэйла.
"Бэйл тренировался, но он все еще готов не на сто процентов. Посмотрим, попадет ли он в заявку. Завтра мне придется оставить двух игроков на трибунах. Он может оказаться на скамейке, а может и не оказаться.
Его контракт истекает. Не так важно, сыграет ли он завтра. Бэйл – часть истории "Реала", он останется в ней. Гарет был важен для клуба в финалах Лиги чемпионов, Кубка. Нужно признать это", - сказал итальянский специалист.
Ранее агента валлийца заявил, что он покинет королевский клуб по окончании нынешнего сезона и вероятно, вернется в Англию.
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