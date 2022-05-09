Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Атлетико" Мадрид в матче 35-го тура Ла Лиги.

"Сейчас не время для возмущений, хотя я был не очень доволен в первом тайме. Мы проигрывали матчи, но в них решающее значение имел вопрос психологии. Очевидно, у "Атлетико" было это преимущество, и это ненормально.

Очки нам были не нужны, но мы хотели хорошо сыграть. Мы хорошо сыграли, особенно во втором тайме, когда мы были близки к тому, чтобы сравнять счет. Приоритетной задачей было избежать проблем и дать игровое время тем, кто реже играл", - сказал итальянский специалист.

Напомним, что "Реал" уже официально стал чемпионом Испании в этом сезоне.

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