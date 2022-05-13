Анчелотти попросил "Реал" купить хавбека "Наполи"
Фото: твиттер Фабиана Руиса/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" проявляет интерес к испанскому полузащитнику неаполитанского "Наполи" Фабиану Руису, сообщает Sport Mediaset.
По сведениям источника, приобрести футболиста попросил главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти. "Реал" надеется купить игрока за сравнительно небольшую сумму, так как его контракт с "Наполи" истекает летом 2023 года. Ранее сообщалось, что Руисом интересуется "Барселона".
В нынешнем сезоне 26-летний Руис провел за "Наполи" 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.
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