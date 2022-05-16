Анчелотти поделился планами на состав в финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился планами на состав в финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 28 мая в Париже.

"Возможно, Родриго и Вальверде сыграют в старте против "Ливерпуля". Может быть, да, а может быть и нет, но они будут играть.

Вальверде должен чаще бить по воротам. Это его качество, которое он мало использовал в предыдущих играх, но в последних матчах он делал это гораздо чаще. Это хорошо и для него, и для нас.

Начо? Когда у вас есть Начо, у вас всегда возникают сомнения по составу на каждый матч. В "Реале" могут сыграть не только 11 футболистов", – сказал итальянский специалист.

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