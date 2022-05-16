Анчелотти поделился планами на состав в финале Лиги чемпионов

Теги реал мадридкарло анчелоттилига чемпионов уефа

Анчелотти поделился планами на состав в финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился планами на состав в финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 28 мая в Париже.

"Возможно, Родриго и Вальверде сыграют в старте против "Ливерпуля". Может быть, да, а может быть и нет, но они будут играть.

Вальверде должен чаще бить по воротам. Это его качество, которое он мало использовал в предыдущих играх, но в последних матчах он делал это гораздо чаще. Это хорошо и для него, и для нас.

Начо? Когда у вас есть Начо, у вас всегда возникают сомнения по составу на каждый матч. В "Реале" могут сыграть не только 11 футболистов", – сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: Тен Хаг рассказал о своих планах на ближайшие дни. Тренер переезжает в Манчестер. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре

"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов