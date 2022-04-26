Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Для нас очень важна история "Реала" в этом турнире, а для наших соперников – еще важнее. Эта история, которую клуб писал годами, помогает футболистам чувствовать тяжесть клубной футболки – и это положительный эффект. Выход на поле в этой футболке накладывает на игрока ответственность в хорошем смысле.

В полуфинал вышли две команды, от которых этого не ожидали, – "Реал" и "Вильярреал". Мы рады, что дошли до этой стадии и дадим бой. "Реал" всегда сражается на все 100%. Исход противостояния не будет решен завтра, он будет решен на "Сантьяго Бернабеу".

Для нас выход в полуфинал – это не успех, мы жаждем выхода в финал. Наша цель – выйти в финал, и "Реал", попадая в финал, обычно имеет более высокие шансы в нем победить", – сказал Анчелотти.

Игра между "Сити" и "Реалом" состоится уже сегодня, 26 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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