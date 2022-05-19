Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Бетисом"

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Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Бетисом"

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 38-го тура Ла Лиги с "Бетисом".

"Хорошее настроение перед завтрашней игрой. Это будет последняя игра на "Сантьяго Бернабеу", и мы хотим поблагодарить наших болельщиков за этот сезон. Мы хотим победить. Завтра мы хотим сыграть конкурентоспособную игру. У игроков, которые не играли против Кадиса, завтра будет больше минут.

Завтра сыграют Модрич и Марсело. Алаба вернется к тренировкам в понедельник.

Сыграет ли с "Бетисом" тот же состав, что и в финале Лиги чемпионов? Я не думаю. Я хочу дать сыграть тем, кто играл меньше в течении сезона.

Двойной почетный коридор между "Мадридом" и "Бетисом"? Не знаю (смеется). Это будет отличная игра. Я бы сделал "Бетису" почетный коридор, потому что они выиграли Кубок Испании, важный трофей", - сказал итальянский специалист.

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