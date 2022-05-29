Анчелотти поделился эмоциями от победы в финале Лиги чемпионов

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Анчелотти поделился эмоциями от победы в финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился эмоциями от победы над "Ливерпулем" (1:0) в финале Лиги чемпионов.

Напомним, что итальянец стал первым тренером в истории, который выиграл 4 ЛЧ.

"Я не могу в это поверить. Это была трудная игра, мы страдали в первом тайме, но в итоге, учитывая все матчи, которые мы провели, я думаю, что мы заслужили победу в этом турнире. 

Это фантастический клуб и очень качественная команда с сильной психологией", - сказал итальянский специалист сразу после финального свистка.

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Источник: Мане принял решение уйти из "Ливерпуля"

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