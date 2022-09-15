Анчелотти ответил на вопрос об отсутствии Бензема

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти после игры с "РБ Лейпциг" (2:0) в Лиге чемпионов ответил на вопрос об отсутствии лидера команды Карима Бензема.

"По поводу Бензема, посмотрим, как он будет тренироваться в ближайшие дни, сможет ли. В любом случае, мы не будем рисковать в этом вопросе.

Если он будет хорошо тренироваться в субботу, то будет задействован и в воскресной игре с "Атлетико", – приводит слова Анчелотти официальный сайт "Реала".

Напомним, что Бензема получил травму в матче с "Селтиком" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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