Анчелотти ответил на вопрос о возможном переходе Холанда в "Реал"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможности перехода в королевский клуб нападающего "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.

"Извините, но я не собираюсь комментировать возможный переход Холанда в "Реал", - приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Реал" может купить форварда летом 2024 года за 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" 12 матчей, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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