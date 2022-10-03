Анчелотти отреагировал на ничью "Реала" в матче с "Осасуной"

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Анчелотти отреагировал на ничью "Реала" в матче с "Осасуной"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат в матче 7-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (1:1).

"Это был не лучший матч для "Реала", но мы все равно заслуживали победу. У меня были мысли сменить пенальтиста, но Бензема забил два важнейших 11-метровых в прошлом сезоне. Он является лучшим исполнителем пенальти в команде. Впрочем, нам нет оправданий. У нас хороший состав, но мы играли не так, как хотели. К сожалению, наша победная серия завершилась, но теперь мы начнем другую. Мы огорчены ничьей, но быстро отреагируем", - приводит слова Анчелотти Marca.

Стоит отметить, что после 7 туров "Реал" и "Барселона" имеют по 16 очков и делят лидерство в Ла Лиге.

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