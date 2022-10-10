Анчелотти оценил шансы Куртуа сыграть с "Барселоной"

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что бельгийский вратарь Тибо Куртуа сможет сыграть в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

"В данный момент нашей основной задачей является восстановление футболистов. Игроки по-разному относятся к ротации, но воспринимают ее положительно. У нас нет ни одного футболиста, который бы упал духом. Что касается Куртуа, то ему уже лучше. В четверг о приступит к тренировкам, чтобы подготовиться к матчу с "Барселоной", - приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 16 октября. Начало встречи - в 17:15. После 8 туров мадридский и каталонский клубы имеют по 22 очка.

В нынешнем сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" девять матчей и пропустил шесть голов.

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