Анчелотти оценил шансы Куртуа сыграть с "Барселоной"

Теги реал мадридбарселонатибо куртуакарло анчелотти

Анчелотти оценил шансы Куртуа сыграть с "Барселоной"

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что бельгийский вратарь Тибо Куртуа сможет сыграть в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

"В данный момент нашей основной задачей является восстановление футболистов. Игроки по-разному относятся к ротации, но воспринимают ее положительно. У нас нет ни одного футболиста, который бы упал духом. Что касается Куртуа, то ему уже лучше. В четверг о приступит к тренировкам, чтобы подготовиться к матчу с "Барселоной", - приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 16 октября. Начало встречи - в 17:15. После 8 туров мадридский и каталонский клубы имеют по 22 очка.

В нынешнем сезоне 30-летний Куртуа провел за "Реал" девять матчей и пропустил шесть голов.

Не пропустите: "Реал" нацелился на португальского таланта. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 10 октября

Главные новости дня: 10 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов