Анчелотти оценил летнее усиление "Барселоны"

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Анчелотти оценил летнее усиление "Барселоны"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о работе "Барселоны" на трансферном рынке этим летом.

"Барселона" создает фантастическую команду. Впрочем, все мои мысли только о "Реале". Я не смотрю на других, так как думаю только о своей команде. В новом сезоне "Барса" станет нашим соперником. Они будут бороться до конца", - приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

В летнее трансферное окно "Барселона" купила полузащитника Рафинью Диаса (58 млн евро), защитника Жюля Кунде (50), нападающего Роберта Левандовски (45), а также бесплатно подписала защитника Андреаса Кристенсена и полузащитника Франка Кессье.

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