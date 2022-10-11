Анчелотти оценил игру украинского вратаря Лунина

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Анчелотти оценил игру украинского вратаря Лунина

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти оценил игру украинского вратаря Андрея Лунина.

По словам наставника, у украинского стража ворот много качеств.

"Эти матча служат для накопления опыта и знаний, а это единственное, чего ему не хватает на данный момент. У Лунина качества великого вратаря. Андрей довольно застенчив, он не из тех, кто много болтает. Это нормально, что всё, что происходит в Украине, затрагивает и его. Единственное, что мы можем сделать, это проявить солидарность", — приводит слова Анчелотти Goal.

В текущем сезоне Лунин сыграл в трёх матчах, в которых пропустил два гола и одну игру отстоял на ноль. 

Не пропустите: Анчелотти отреагировал на ничью "Реала" в матче с "Осасуной". | https://dailysports.net
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