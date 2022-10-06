Анчелотти оценил игру "Реала" в матче с "Шахтером"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Наставник "Реал" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Шахтером" (2:1) в матче Лиги чемпионов.

По словам итальянского тренера, он доволен игрой своих подопечных.

"Главное – создавать моменты, и мы их создали много. В первом тайме игроки слишком расслабились. Я сказал им, что нужно прийти в себя, потому что игра еще не закончена.

Я доволен, потому что мы играли хорошо. Винисиус, Бензема и Родриго отлично взаимодействовали между собой. Мы хотим как можно скорее выйти в плей-офф, потому что групповой этап отнимает у нас силы", – сказал специалист.

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