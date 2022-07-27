Анчелотти обещает боевой состав на матч за Суперкубок УЕФА

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о том, какой состав собирается выставить на матч за Суперкубок Европы.

Напомним, что 10 августа "Реал" сыграет с "Айнтрахтом", который стал победителем Лиги Европы.

"Состав на этот матч будет похож на тот, что выиграл Лигу чемпионов. Это нужно принимать в расчет. Эта игра станет завершением прошлого сезона. Мы хотим закончить его, выиграв Суперкубок.

В субботу мы сыграем в составе, который будет очень близок к тому, что выйдет на Суперкубок", – сказал Анчелотти.

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