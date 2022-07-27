Анчелотти обещает боевой состав на матч за Суперкубок УЕФА

Теги реал мадридкарло анчелоттиайнтрахт франкфурт

Анчелотти обещает боевой состав на матч за Суперкубок УЕФА

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал о том, какой состав собирается выставить на матч за Суперкубок Европы.

Напомним, что 10 августа "Реал" сыграет с "Айнтрахтом", который стал победителем Лиги Европы.

"Состав на этот матч будет похож на тот, что выиграл Лигу чемпионов. Это нужно принимать в расчет. Эта игра станет завершением прошлого сезона. Мы хотим закончить его, выиграв Суперкубок.

В субботу мы сыграем в составе, который будет очень близок к тому, что выйдет на Суперкубок", – сказал Анчелотти.

Также не пропустите: "Реал" выиграл Лигу чемпионов| https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мозес может уйти из "Спартака" в ближайшее время

Мозес может уйти из "Спартака" в ближайшее время

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов