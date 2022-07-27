Анчелотти недоволен формой Бензема

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Анчелотти недоволен формой Бензема

Фото: твиттер Карима Бензема\Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не совсем доволен игрой форварда Карима Бензема в товарищеском матче против "Америки" (2:2).

По словам тренера, футболисту нужно улучшить свое физическое состояние. 

"Мы много работаем, поэтому игроки не такие свежие. После игры с "Ювентусом" мы снизим нагрузку перед Суперкубком Испании", — сказал Анчелотти.

Отметим, что Карим Бензема забил один из двух мячей "Реала" в этой игре. 31 июля "сливочные" сыграют с "Ювентусом".

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