Анчелотти не хочет отпускать Каземиро в "МЮ"

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Анчелотти не хочет отпускать Каземиро в "МЮ"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Наставник "Реала" Карло Анчелотти не хочет отпускать полузащитника Каземиро.

Напомним, что переход 30-летнего хавбека в "Манчестер Юнайтед" почти состоялся.

Как сообщает журналист Эду Агирре, итальянец считает бразильца незаменимым в краткосрочной перспективе.

За Каземиро "МЮ" заплатит 60 миллионов евро, еще 10 миллионов будут предусмотрены в качестве бонусов.

Не пропустите: "МЮ" определился с датой дебюта Каземиро. | https://dailysports.net
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