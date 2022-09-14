Анчелотти назвал сильную сторону "РБ Лейпциг" перед матчем в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "РБ Лейпциг" в Лиге чемпионов.

Команды сыграют сегодня, игра начнется в 22:00.

"Для нас это очень важный матч. У "Лейпцига" были проблемы на старте сезона, но они провели великолепный матч против "Боруссии" [3:0]. У них классная команда, техничная и быстрая.

Нам следует отлично сыграть, чтобы добиться победы. У "Лейпцига" очень опасная линия атаки", – сказал Карло Анчелотти.

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