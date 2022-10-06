Анчелотти может побить "вечный" рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Реала"\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти близок к установлению нового рекорда Лиги чемпионов.

В матче 3-го тура группового этапа с "Шахтером" (2:1) итальянский специалист одержал свою 102-ю победу в турнире и сравнялся по этому показателю с легендарным тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, который уже завершил карьеру.

Рекорд Анчелотти может установить уже в матче 4-го тура с "Шахтером" (11 октября).

Стоит отметить, что ближайшим преследователем Анчелотти является главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (96 побед).

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