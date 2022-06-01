Анчелотти лично уговорил Тчуамени перейти в "Реал"

Фото: твиттер Тчуамени\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" приложил максимум усилий для подписания хавбека "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает Marca.

Для реализации трансфера главный тренер мадридцев Карло Анчелотти лично позвонил французу. Итальянский наставник попытался убедить молодого футболиста перейти в "Реал" и ему это удалось.

Тренер сказал Тчуамени, что тот может стать важным игроком в команде и у него может быть прекрасное будущее в стане "королевского" клуба.

Французский футболист по итогу согласовал со "сливочными" 5-летний контракт и теперь осталось договориться клубам.

Не пропустите: Аллегри сказал, кто будет новым лидером "Ювентуса". | https://dailysports.net