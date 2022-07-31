Анчелотти хочет избавиться от двух игроков "Реала"

Фото: твиттер Альваро Одриосолы/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет избавиться от защитника Альваро Одриосолу и нападающего Мариано Диаса, сообщает Marca.

По сведениям источника, итальянский специалист не рассчитывает на данных футболистов из-за большой конкуренции в составе.

В прошлом сезоне 26-летний Одриосола играл за "Фиорентину" на правах аренды, провел 25 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 28-летнего Диаса один забитый мяч и одна голевая передача в 11 поединках за "Реал".

Не пропустите: "Реал" - "Ювентус" - 2:0 (видеообзор). | https://dailysports.net