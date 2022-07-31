Анчелотти хочет избавиться от двух игроков "Реала"

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Анчелотти хочет избавиться от двух игроков "Реала"

Фото: твиттер Альваро Одриосолы/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти хочет избавиться от защитника Альваро Одриосолу и нападающего Мариано Диаса, сообщает Marca.

По сведениям источника, итальянский специалист не рассчитывает на данных футболистов из-за большой конкуренции в составе. 

В прошлом сезоне 26-летний Одриосола играл за "Фиорентину" на правах аренды, провел 25 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 28-летнего Диаса один забитый мяч и одна голевая передача в 11 поединках за "Реал".

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