Анчелотти доволен формой Азара
Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен
Бельгийский форвард "Реала" Эден Азар произвел хорошее впечатление на главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает Marca.
По сведениям источника, итальянский специалист остался доволен спортивной формой бельгийца на первой предсезонной тренировке. В связи с этим Анчелотти рассчитывает на игрока в предстоящем сезоне.
Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из "Челси" за 115 миллионов евро. В прошлом сезоне 31-летний форвард провел за королевский клуб 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Реал" нацелился на форварда сборной Швеции. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 июля
-
Роналду отказался от суперпредложения из Саудовской Аравии
-
Моуринью недоволен трансферной политикой "Ромы"
-
Анчелотти доволен формой Азара
-
"Манчестер Сити" определил два варианта в качестве замены Аке
-
Мата имеет предложения из Ла Лиги и АПЛ
-
"Арсенал" назвал цену на Пепе, которым интересуются 4 клуба
-
"Ювентус" хочет купить защитника "Арсенала"
-
ПСЖ назвал "Челси" цену на Кимпембе
-
ПСЖ нацелился на таланта "Бенфики"
-
"Арсенал" может купить защитника "Шахтера"
-
"Наполи" сделал предложение Дибале
-
ЦСКА продал Бийола в Серию А
-
"Ювентус" купил итальянского защитника
-
Зинченко стал главной целью "Арсенала"
-
Роналду не перейдет в "Челси"
-
"Брентфорд" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Левандовски вновь опоздал на тренировку "Баварии"
-
Видаль перешел в бразильский топ-клуб
-
"Брентфорд" подписал украинского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14