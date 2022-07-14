Анчелотти доволен формой Азара

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Бельгийский форвард "Реала" Эден Азар произвел хорошее впечатление на главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает Marca.

По сведениям источника, итальянский специалист остался доволен спортивной формой бельгийца на первой предсезонной тренировке. В связи с этим Анчелотти рассчитывает на игрока в предстоящем сезоне.

Азар перешел в "Реал" летом 2019 года из "Челси" за 115 миллионов евро. В прошлом сезоне 31-летний форвард провел за королевский клуб 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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