Ананидзе завершил карьеру
Фото: твиттер Джано Ананидзе/Автор неизвестен
Известный грузинский полузащитник Джано Ананидзе принял решение о завершении карьеры.
Футболист решил закончить выступления из-за постоянных травм.
29-летний Ананидзе выступал за "Спартак", "Ростов", "Крылья Советов", "Анортосис", "Ротор", "Динамо" (Тбилиси) и "Динамо" (Батуми). За сборную Грузии сыграл 45 матчей и забил семь голов. Чемпион России-2016/17, обладатель Кубка России-2013/14, обладатель Суперкубка России-2017.
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