Аналитики назвали лучших игроков сборной Украины в матче с Шотландией

Теги виталий миколенкоандрей лунинукраинашотландия

Аналитики назвали лучших игроков сборной Украины в матче с Шотландией

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

Порталы WhoScored и SofaScore назвали лучших игроков матча Лиги наций Украины с Шотландией, который завершился со счетом 0:0.

Лучшим игроком встречи признан голкипер шотландцев Крэйг Гордон. Ему поставили оценки 7,3 и 7,6 соответственно.

Что касается лучших игроков украинской сборной, то WhoScored выше всех оценил Виталия Миколенко – 7,2, в то время как WhoScored – Андрея Лунина, поставив ему 7,4.

Напомним, что по итогам группового этапа Шотландия повысилась в классе.

Не пропустите: Украина не смогла обыграть Шотландию в Лиге наций. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сборная Украины будет в третьей корзине при жеребьевке квалификации Евро-2024

Сборная Украины будет в третьей корзине при жеребьевке квалификации Евро-2024

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов