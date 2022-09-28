Аналитики назвали лучших игроков сборной Украины в матче с Шотландией
Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен
Порталы WhoScored и SofaScore назвали лучших игроков матча Лиги наций Украины с Шотландией, который завершился со счетом 0:0.
Лучшим игроком встречи признан голкипер шотландцев Крэйг Гордон. Ему поставили оценки 7,3 и 7,6 соответственно.
Что касается лучших игроков украинской сборной, то WhoScored выше всех оценил Виталия Миколенко – 7,2, в то время как WhoScored – Андрея Лунина, поставив ему 7,4.
Напомним, что по итогам группового этапа Шотландия повысилась в классе.
Не пропустите: Украина не смогла обыграть Шотландию в Лиге наций. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Ньюкасл" включился в борьбу за хавбека "Реала"
-
"Милан" готовит новый контракт ветерану сборной Франции
-
Аналитики назвали лучших игроков сборной Украины в матче с Шотландией
-
В "Атлетико" выбрали неожиданного игрока месяца
-
1
Месси расписался на спине фаната, выбежавшего на поле (фото)
-
В "МЮ" началась борьба за 7-й номер Роналду
-
Ярмоленко стал рекордсменом сборной Украины
-
Сборная Украины будет в третьей корзине при жеребьевке квалификации Евро-2024
-
Сборная Бразилии продлила впечатляющую победную серию
-
1
Роналду продолжает удивлять статистикой в новом сезоне
-
Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборных
-
Президент клуба из Саудовской Аравии рассказал об интересе к Роналду
-
В звезду сборной Бразилии бросили банан во время матча с Тунисом
-
Стали известны лучшие бомбардиры Лиги наций
-
1
Роналду швырнул капитанскую повязку после поражения от Испании
-
Сборная Аргентины продлила впечатляющую серию
-
Петраков разозлился после вопроса про новый контракт со сборной Украины
-
Главный тренер сборной Аргентины определился с будущим в команде
-
Голкипер сборной Швейцарии отбил пятый пенальти подряд
-
Не как в песне: Аргентина с дублем Месси обыграла Ямайку
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4