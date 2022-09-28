Аналитики назвали лучших игроков сборной Украины в матче с Шотландией

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

Порталы WhoScored и SofaScore назвали лучших игроков матча Лиги наций Украины с Шотландией, который завершился со счетом 0:0.

Лучшим игроком встречи признан голкипер шотландцев Крэйг Гордон. Ему поставили оценки 7,3 и 7,6 соответственно.

Что касается лучших игроков украинской сборной, то WhoScored выше всех оценил Виталия Миколенко – 7,2, в то время как WhoScored – Андрея Лунина, поставив ему 7,4.

Напомним, что по итогам группового этапа Шотландия повысилась в классе.

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