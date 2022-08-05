Американский защитник "Челси" вернулся в США

Фото: твиттер "Цинцинати"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Цинцинати" на официальном сайте объявила о переходе американского защитника "Челси" Мэтта Миазги.

Футболист достался американскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до 31 декабря 2025 года.

27-летний Миазга выступал за "Челси" с 2016 года. Всего он провел за клуб два гола. Сдавался в аренду "Витессу", "Нанту", "Редингу", "Андерлехту" и "Алавесу". Ранее играл за "Нью-Йорк Ред Буллз". За сборную США сыграл 22 матча и забил 1 гол.

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