Бывший защитник "Челси" Маркос Алонсо прокомментировал переход в "Барселону".

В свое время за каталонский клуб играл отец Алонсо, который выиграл с командой шесть трофеев. Сам же футболист является воспитанником "Реала".

"Давно хотел перейти в такой клуб. Думаю, я сделал правильный шаг. С нетерпением жду начала работы.

Да, я несколько раз общался с тренером. В моих планах внести свой вклад в работу команды. У меня уже есть небольшой опыт, а теперь надо поставить его на службу клубу.

Очень необычно играть за команду, в которой побеждал мой отец. Это, безусловно, еще одна важная причина, чтобы перейти сюда", - отметил он.

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