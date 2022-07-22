Аллер перенес операцию после обнаружения опухоли яичка

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Аллер перенес операцию после обнаружения опухоли яичка

Фото: сайт дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Форвард дортмундской "Боруссии" Себастьян Аллер перенес операцию после обнаружения опухоли яичка.

"Я хотел сообщить вам, что первый шаг сделан! Хотел бы сказать отдельное спасибо "Боруссии" и врачам за безупречное ко мне отношение.

Также большое спасибо всем медсестрам за поддержку и доброжелательность", — написал форвард.

Напомним, что нападающий перебрался в немецкий клуб этим летом и стал самым дорогим трансфером в истории "Боруссии".

Читайте: У звездного новичка "Боруссии" выявили опухоль яичка | https://dailysports.net
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