Аллегри высказался о составе "Ювентуса"

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Аллегри высказался о составе "Ювентуса"

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением по поводу нынешнего состава туринского клуба.

"У нас были футболисты, которые практически не тренировались. Теперь нам нужно перевернуть страницу и подготовиться к следующему сезону.

У нас уже есть пять талантливых молодых игроков: Душан Влахович, Мануэль Локателли, Маттейс де Лигт и Федерико Кьеза. Фабио Миретти провел четыре хороших игры. Я думаю, что постепенно они будут развиваться.

Безусловно, нужно сочетание молодости и опыта, так как сложно побеждать только с молодыми игроками. Ветераны помогают молодым игрокам расти и взрослеть. Нам нужен баланс при построении состава", - сказал итальянский специалист.

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