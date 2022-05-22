Аллегри высказался о составе "Ювентуса"
Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением по поводу нынешнего состава туринского клуба.
"У нас были футболисты, которые практически не тренировались. Теперь нам нужно перевернуть страницу и подготовиться к следующему сезону.
У нас уже есть пять талантливых молодых игроков: Душан Влахович, Мануэль Локателли, Маттейс де Лигт и Федерико Кьеза. Фабио Миретти провел четыре хороших игры. Я думаю, что постепенно они будут развиваться.
Безусловно, нужно сочетание молодости и опыта, так как сложно побеждать только с молодыми игроками. Ветераны помогают молодым игрокам расти и взрослеть. Нам нужен баланс при построении состава", - сказал итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17