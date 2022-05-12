Аллегри высказался о сезоне "Ювентуса" без трофеев
Фото: твиттер "Ювентусе"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентусе" Массимилиано Аллегри высказался о поражении от "Интера" (2:4) в финале Кубка Италии и прокомментировал сезон туринского клуба без трофеев.
"Мы показали хорошую игру, но провалили концовку. У нас были игроки, не полностью готовые к матчу, но они сделали все, что могли. Результат разочаровывает, но мы можем только поблагодарить игроков за приложенные усилия.
Этот опыт пойдет нам на пользу. Жаль, что мы так и не обыграли "Интер" в этом сезоне – ни в Серии А, ни сегодня, хотя хотели взять реванш.
Попав в топ-4, мы кое-чего добились, хотя в январе казалось, что сделать это будет крайне тяжело. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне. Нам нужно сохранить эту злость на следующий сезон, в котором мы должны вернуться на победный путь", – сказал итальянский специалист.
Также не пропустите: Индзаги прокомментировал победу в Кубке Италии. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Конте высказался о работе Гвардиолы в "Манчестер Сити"
-
"Бавария" продаст Левандовского
-
"Реал" может подписать Мукоко из "Боруссии"
-
Жиго высказался о важности Кубка России для "Спартака"
-
Перишич высказался о своем будущем в "Интере"
-
"Челси" интересуется защитником "Барселоны"
-
Официально: Nike прекратили сотрудничество со "Спартаком"
-
Тухель прокомментировал разгром "Лидса"
-
"Барселона" не продаст тер Штегена
-
"Я лучший в мире". Салах высказался о своей игре
-
"Барселона" выставила ценник на де Йонга
-
Аллегри высказался о сезоне "Ювентуса" без трофеев
-
Индзаги прокомментировал победу в Кубке Италии
-
Хави считает, что "Барселона" не найдет замену Дембеле
-
Лука Каттани рассказал о выкупе Мартинса у "Янг Бойз"
-
Де Брюйне высказался о своем покере в ворота "Вулверхэмптона"
-
Симеоне прокомментировал 10-й подряд выход в Лигу чемпионов
-
Кьеллини анонсировал свой уход из "Ювентуса"
-
Недвед назвал причины ухода Дибалы из "Ювентуса"
-
Гвардиола высказался о подписании Холанда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17