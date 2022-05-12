Аллегри высказался о сезоне "Ювентуса" без трофеев

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Аллегри высказался о сезоне "Ювентуса" без трофеев

Фото: твиттер "Ювентусе"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентусе" Массимилиано Аллегри высказался о поражении от "Интера" (2:4) в финале Кубка Италии и прокомментировал сезон туринского клуба без трофеев.

"Мы показали хорошую игру, но провалили концовку. У нас были игроки, не полностью готовые к матчу, но они сделали все, что могли. Результат разочаровывает, но мы можем только поблагодарить игроков за приложенные усилия.

Этот опыт пойдет нам на пользу. Жаль, что мы так и не обыграли "Интер" в этом сезоне – ни в Серии А, ни сегодня, хотя хотели взять реванш.

Попав в топ-4, мы кое-чего добились, хотя в январе казалось, что сделать это будет крайне тяжело. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне. Нам нужно сохранить эту злость на следующий сезон, в котором мы должны вернуться на победный путь", – сказал итальянский специалист.

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