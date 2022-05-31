Аллегри высказался о сезоне "Ювентуса"

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Аллегри высказался о сезоне "Ювентуса"

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о сезоне туринского клуба.

"Милан", "Интер" и "Наполи" финишировали выше нас в турнирной таблице, но они не превосходили нас. Если мы не побеждали в личных встречах, значит, нам чего-то не хватало в аспекте характера или управления. 

Те, кто побеждают, никогда не играют плохо. Но даже те, кто играет хорошо, проигрывают, и их критикуют за то, что они не добились результата. Когда ты находишься на поле, нет единого способа победить: тебе нужны хорошие игроки, нужно поместить их в правильные условия и дать им идею. 

Мы все хотим играть хорошо, но это абстрактное слово, потому что в конце концов мы вспоминаем о том, как Роналду перевернул игру, а не о том, как шел матч.

Еще все зависит от характеристик игроков, а также от ДНК клуба – еще одного элемента, который ты не можешь изменить. Когда ты в отличной команде, ты должен побеждать. Так что ты должен найти способ, и он не один и тот же каждый год", - сказал итальянский специалист.

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