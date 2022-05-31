Аллегри высказался о сезоне "Ювентуса"
Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о сезоне туринского клуба.
"Милан", "Интер" и "Наполи" финишировали выше нас в турнирной таблице, но они не превосходили нас. Если мы не побеждали в личных встречах, значит, нам чего-то не хватало в аспекте характера или управления.
Те, кто побеждают, никогда не играют плохо. Но даже те, кто играет хорошо, проигрывают, и их критикуют за то, что они не добились результата. Когда ты находишься на поле, нет единого способа победить: тебе нужны хорошие игроки, нужно поместить их в правильные условия и дать им идею.
Мы все хотим играть хорошо, но это абстрактное слово, потому что в конце концов мы вспоминаем о том, как Роналду перевернул игру, а не о том, как шел матч.
Еще все зависит от характеристик игроков, а также от ДНК клуба – еще одного элемента, который ты не можешь изменить. Когда ты в отличной команде, ты должен побеждать. Так что ты должен найти способ, и он не один и тот же каждый год", - сказал итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17