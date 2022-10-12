Аллегри высказался о сенсационном поражении "Ювентуса" от "Маккаби"

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Аллегри высказался о сенсационном поражении "Ювентуса" от "Маккаби"

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри нашел причины поражения своей команды в игре с "Маккаби" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Тренер признал, что его подопечные не продемонстрировали характер.

"Всё, что мы можем сделать прямо сейчас — это помолчать. Наше выступление было не на высоте, особенно с точки зрения характера. Завтра мы вернёмся и останемся на базе до туринского дерби.

Мы в долгу перед клубом, болельщиками и собой. Мы говорим о сердце и духе команды. Но каждый играет для самого себя, и мне это не нравится. Это вопрос желания – работать вместе, терпеть и быть единым целым.

Президент прав: нам должно быть стыдно. Это один из худших дней за последнее время", - сказал он. 

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