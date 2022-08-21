Аллегри высказался о будущем Рабьо в "Ювентусе"
Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он рассчитывает на французского полузащитника Адриена Рабьо, который мог перейти "Манчестер Юнайтед", но трансфер сорвался из-за больших финансовых запросов игрока.
"Рабьо сыграет с "Сампдорией". Я всегда рассчитывал на него в качестве футболиста "Ювентуса". Нет ничего плохого в том, что во время трансферного окна к игрокам проявляют интерес. Адриен здорово играл в прошлом сезоне", - приводит слова Аллегри журналист Ромео Агрести в своем твиттере.
В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Аталанта
|26
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17