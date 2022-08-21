Аллегри высказался о будущем Рабьо в "Ювентусе"

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Аллегри высказался о будущем Рабьо в "Ювентусе"

Фото: твиттер Адриена Рабьо/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что он рассчитывает на французского полузащитника Адриена Рабьо, который мог перейти "Манчестер Юнайтед", но трансфер сорвался из-за больших финансовых запросов игрока.

"Рабьо сыграет с "Сампдорией". Я всегда рассчитывал на него в качестве футболиста "Ювентуса". Нет ничего плохого в том, что во время трансферного окна к игрокам проявляют интерес. Адриен здорово играл в прошлом сезоне", - приводит слова Аллегри журналист Ромео Агрести в своем твиттере.

В прошлом сезоне 27-летний Рабьо провел за "Ювентус" 45 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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