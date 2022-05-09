Аллегри в любом случае останется в "Ювентусе"

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри останется на своем посту вне зависимости от результатов концовки сезона, сообщает издание Calciomercato.com.

По информации источника, даже в том случае, если "Юве" потерпит поражение от миланского "Интера" в финале Кубка Италии 11 мая, Аллегри останется в клубе.

Напомним, что в этом сезоне "бьянконери" в 1\8 финала Лиги чемпионов вылетели от "Вильярреала", а также досрочно потеряли шансы на победу в чемпионате Италии.

Отметим, что контракт Аллегри с "Ювентусом" рассчитан до лета 2025 года.

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