Аллегри сравнил Влаховича с Мбаппе и Холандом

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Аллегри сравнил Влаховича с Мбаппе и Холандом

Фото: твиттер Душана Влаховича/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил мнение, что сербский форвард Душан Влахович входит в число лучших нападающих в мире.

"Влахович входит в топ-3 лучших нападающих мира вместе с Холандом и Мбаппе. Впрочем, Душану еще нужно набраться опыта, особенно это касается матчей в европейских турнирах. То же самое могу сказать и про Бремера, который очень силен, но ранее никогда не играл в Лиге чемпионов", - приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 22-летний Влахович провел за "Ювентус" шесть матчей и забил четыре гола.

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