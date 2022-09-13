Аллегри сравнил Влаховича с Мбаппе и Холандом
Фото: твиттер Душана Влаховича/Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил мнение, что сербский форвард Душан Влахович входит в число лучших нападающих в мире.
"Влахович входит в топ-3 лучших нападающих мира вместе с Холандом и Мбаппе. Впрочем, Душану еще нужно набраться опыта, особенно это касается матчей в европейских турнирах. То же самое могу сказать и про Бремера, который очень силен, но ранее никогда не играл в Лиге чемпионов", - приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.
В нынешнем сезоне 22-летний Влахович провел за "Ювентус" шесть матчей и забил четыре гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17