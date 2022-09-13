Аллегри сравнил Влаховича с Мбаппе и Холандом

Фото: твиттер Душана Влаховича/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри выразил мнение, что сербский форвард Душан Влахович входит в число лучших нападающих в мире.

"Влахович входит в топ-3 лучших нападающих мира вместе с Холандом и Мбаппе. Впрочем, Душану еще нужно набраться опыта, особенно это касается матчей в европейских турнирах. То же самое могу сказать и про Бремера, который очень силен, но ранее никогда не играл в Лиге чемпионов", - приводит слова Аллегри Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 22-летний Влахович провел за "Ювентус" шесть матчей и забил четыре гола.

Не пропустите: Победы "Милана" и "Интера", потеря "Ювентуса": результаты 6-го тура Серии А. | https://dailysports.net