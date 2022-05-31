Аллегри сказал, кто будет новым лидером "Ювентуса"
Фото: твиттер де Лигта\Автор неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, кто будет лидером туринской команды после ухода Джорджио Кьеллини и Пауло Дибалы.
"Лидерство важно, но лидер должен обладать этими качествами, с возрастом их не приобрести.
Джорджио Кьеллини был одним из лидеров "Ювентуса", как Барцальи, Буффон или Маркизио. Теперь у нас есть два лидера на будущее: это Маттейс де Лигт и Мануэль Локателли.
Данило приятно удивил меня, он всегда ставит команду на первое место, он настоящий, но молчаливый лидер.
Душан Влахович тоже может быть своего рода лидером. Он всегда хочет побеждать, несмотря на то, что ему всего 22. Он станет харизматичным лидером. Я становлюсь эмоциональным, когда вспоминаю о годах, проведенных с Барцальи, Джиджи, Зеедорфом, потому что большие игроки многому меня научили.
Мне было приятно вступать с ними в прямую конфронтацию", - сказал итальянский специалист.
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